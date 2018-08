'Before Sunrise': Ethan Hawke en Julie Delpy laten de chemie van het scherm spatten

DRAMA Soms volstaan twee levensechte personages die filosoferen over het leven, de dood en de liefde. Dat bewijst ‘Before Sunrise’, Richard Linklaters bloedmooie romantische praatfilm, waarin de Amerikaanse twintiger Jesse (Ethan Hawke) op een trein naar Wenen aan de praat raakt met Française Céline (Julie Delpy). Een nacht lang dwalen ze pratend door de Oostenrijkse hoofdstad en worden ze smoorverliefd op elkaar, tot de ochtend komt en hun wegen zich weer scheiden. De dialogen snijden diep zonder pompeus te worden, en de chemie tussen Hawke en Delpy is weergaloos – je zíét hen verliefd worden en in elkaar een soulmate vinden. Een film om te koesteren.