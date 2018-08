'Rocco en zijn broers': te schokkend voor de censor

Zet u even schrap, want we gaan het hebben over een Italiaans neorealistisch melodrama uit 1960 dat drie uur duurt: mamma mia! Maar blijf, prego, toch even zitten, want ‘Rocco e i suoi fratelli’ van Luchino Visconti is een hoogst bekijkbaar, intens meesterwerk. Het verhaal gaat over de arme familie Parondi, die na de dood van de pater familias naar Milaan verhuist, alwaar de kijker in vijf hoofdstukken de levenspaden van de vijf broers te zien krijgt. Dat zorgt voor hartverscheurende taferelen. Voor wie nog twijfelt, lijsten we drie redenen op om tóch te kijken.