'Becoming Cary Grant': het sombere portret van de beste komische acteur van zijn tijd

PORTRET In zijn privéleven was hij echter een getormenteerde rekel. Hij kwam uit een Engels arbeidersgezin – né Archibald Leach – en mat zich in Hollywood een nieuw imago aan, dat van de wereldvreemde aristocraat. Gevolg: hij speelde zijn hele leven zélf een rolletje. Zijn beroemdste uitspraak? ‘Iedereen wil Cary Grant zijn. Zelfs ik.’ Ook al was hij, in klassiekers als ‘Notorious’ en ‘His Girl Friday’, een tijdlang de ideale romantische leading man, in relaties was hij naar verluidt een bullebak. Als één van de eerste sterren rukte hij zich los van de verstikkende studio’s om als zelfstandig acteur zijn kans te wagen, met succes. Niemand kon hem vastpinnen, hij was een raadsel gewikkeld in een mysterie. Deze week toont Canvas het sombere portret ‘Becoming Cary Grant’, dat enkele belangrijke thema’s links laat liggen, waaronder zijn vermeende homoseksualiteit, maar wel volop focust op zijn getroebleerde kindertijd en zijn lsd-experimenten in de jaren 50.