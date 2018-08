Terug naar de jaren nul: 'Ik maakte niet zoveel ruzie met mijn moeder als Lady Bird'

Greta Gerwig «Ik was al een tijdje bezig aan het scenario, maar het liep voor geen meter. Net toen ik besloot ermee te kappen, kwam er een flard dialoog in me op die de basis van de hele film zou worden: ‘Waarom noem je me niet Lady Bird? Je had beloofd dat je dat zou doen.’ Ik wilde absoluut weten wie die persoon was. Een schuilnaam heeft namelijk iets dubbels: als je naar David Bowie of Marilyn Monroe kijkt, dan denk je aan hun oeverloze zelfvertrouwen, maar ik vind dat er ook onzekerheid in schuilt. Alsof je echte naam niet goed genoeg is, en jijzelf dus ook niet.»

– De jaren 90 krijgen het ene eerbetoon na het andere. Was het fijn om voor de verandering de vroege jaren 2000 tot leven te wekken?