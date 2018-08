'Isle of Dogs': een onvergetelijke odyssee door Wes Andersons fantasie onder leiding van een troep zwerfhonden

Van de 101 dalmatiërs tot Toto die samen met Dorothy naar het Land van Oz wordt geblazen: aan iconische viervoeters op het witte doek geen gebrek. En nu voegt regisseur Wes Anderson nog een paar wonderlijke exemplaren toe aan dat lijstje: de helden uit ‘Isle of Dogs’ zullen zich in uw hart vastbijten als in een sappige T-bonesteak.

Nu op Proximus en Telenet

FILM De film, zijn tweede stop-motionanimatieprent, speelt zich af in het Japanse Megasaki, waar de kwaadaardige burgemeester alle honden op een afvaleiland dropt. Tot een mensenjong daar zijn huisdier komt zoeken. Hij wordt geholpen door een troep reuen onder leiding van de – met de stembanden van Bryan Cranston gezegende – zwerfhond Chief, die hem meeneemt in een onvergetelijke odyssee. Wie ooit ‘The Royal Tenenbaums’ of ‘Moonrise Kingdom’ heeft gezien, weet waaraan zich te verwachten: in prachtige kleuren geschilderde, symmetrische beeldkaders, excentrieke personages en de onderhuidse melancholie die je ook ziet sluimeren in de ogen van een slimme labrador. De volle 100 minuten kwispelend te bekijken.