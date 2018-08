'Insatiable': de fatshaming-wraakfantasie die het internet deed ontploffen nog voor zijn release

‘Insatiable’, een fatshaming-wraakfantasie, is nu al de meest controversiële reeks van het jaar. Na de release van de trailer voor de Netflix-serie ontplofte het internet zowat. Er werd verbolgen getwitterd over hoe destructief de serie zou zijn voor het zelfbeeld van vrouwen, vooral tienermeisjes.

SERIE Om u een idee te geven: de teller bij de onlinepetitie om de serie vooral níét uit te brengen staat al op 210.000. ‘Insatiable’ volgt Fatty Patty, een tiener met overgewicht die na een gewelddadig incident een zomer lang niet kan eten. Patty valt dramatisch af en keert terug naar school met een nieuw soort honger: die naar wraak op haar pestkoppen. Terechte alarmbellen, want dat geeft aan kwetsbare jongeren de boodschap mee dat ze enkel gelukkig kunnen worden wanneer ze slank, succesvol en sexy zijn. Of al de heisa gerechtvaardigd is? Wij oordelen pas wanneer we de reeks gezien hebben.