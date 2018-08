'Insecure: seizoen 3': het beste van 'Sex and the City' en 'Girls' in één reeks

Enkele hartsvriendinnen zoeken hun weg in het leven en in New York. Ze delen lief, leed en lakens. Maar vooral: ze hebben elkaar.

Vanaf 13 augustus op Play More

SERIE Die formule werkte voor ‘Sex and the City’: zes seizoenen en twee films lang hingen we aan de lippen van Carrie Bradshaw. Ze werkte ook voor Lena Dunhams ‘Girls’, een reeks die geen moment van de opiniepagina’s verdween. Voor Issa Rae, schrijfster en hoofdrolspeelster van ‘Insecure’, ligt het anders. Haar serie blijft een beetje onder de radar – en dat is een kleine schande, want Issa Rae is authentieker dan Lena Dunham ooit was. Haar escapades zijn stomender dan die van Carrie Bradshaw. De beslommeringen van de vriendinnen in ‘Insecure’ zijn herkenbaarder. De conversaties tussen de meisjes zijn werkelijk hilarisch. Met ‘Insecure’ heeft Issa Rae het genre ‘het leven zoals het is: dwalende twintigers’ geperfectioneerd.