'Picnic at Hanging Rock': laat 19e-eeuws drama over de mysterieuze verdwijning van een stel puberende studentes

SERIE De raadselachtige muziek van Bruce Smeaton, de engelachtige schoolmeisjes, de slaapdronken droomsfeer... Benieuwd of de nieuwe adaptatie van het boek van Joan Lindsay, een Amazon Prime-miniserie van zes afleveringen, even geniaal is. Het verhaal blijft alvast hetzelfde: op een noodlottige Valentijnsdag in 1900 gaan een stel puberende studentes van een strenge kostschool met hun gouvernantes picknicken in het bos aan de voet van de mysterieuze Hanging Rock. Drie van hen keren nooit terug, hun verdwijning blijft een raadsel. Goeie raad: snoer uw korset in en laat u gewillig meevoeren.