'The Warriors': stijlvol gefilmde New Yorkse bende-oorlog die u op het puntje van uw stoel houdt tot het einde

FILM Regisseur Walter Hill – een ietwat vergeten westerngrootmeester die ook het genre van de buddy cop movie op de kaart zette met ‘48 Hrs.’ – situeerde zijn verhaal in een droomversie van New York, toen de stad nog een vuilnishoop was en straatbendes de plak zwaaiden. ‘The Warriors’ gaat over één van die gangs, die door de rest wordt achternagezeten in een geweldig spannende, razend knap gefilmde, aan de nagelbijters van John Carpenter herinnerende klopjacht. Stijlvolle, minimalistische turbocinema.