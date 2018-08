Kathleen Stinckens «Die eerste keer had ik de impact van tv-bekendheid danig onderschat. Plots werd ik herkend in de supermarkt en moest ik uitleg geven over vonnissen die op tv te zien waren geweest. Mensen mailen me sindsdien ook voor advies over juridische problemen. En als ik op een festival eens iets drink, zoals onlangs op Werchter Boutique, word ik elke keer aangesproken door mensen die me vragen of ik dat wel mag.»

HUMO En, mag dat?