'Face/off': Een glorieus onnozele plot, maar Nicholas Cage en John Travolta beleven de tijd van hun leven!

ACTIE Er mocht al eens gevloekt worden en af en toe was er bloed te zien. Dat waren tijden! Eén van de plezierigste actiefilms van toen is deze van John Woo, waarin flik John Travolta van gezicht wisselt met gangster Nicolas Cage om te ontdekken waar die een bom heeft verstopt. De plot is op de best denkbare manier glorieus onnozel, maar waar het echt om draait zijn de fenomenale actiescènes, inclusief obligate duiven in slow motion en een memorabel duel door een spiegel heen. De twee hoofdacteurs beleven duidelijk de tijd van hun leven, vooral Cage maakt zijn reputatie van over the top acteur helemaal waar.