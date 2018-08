Lee Ingleby: 'Je wilt je held strijdend ten onder zien gaan'

HUMO Heeft David Collins nu wel of niet onschuldig vastgezeten?

Lee Ingleby «Dat ga ik je niet vertellen, want dan hoef je niet meer te kijken (lacht). Feit is dat hij door een procedurefout opeens weer een vrij man is. Hij staat er zelf van te kijken, maar tegelijk is hij ontzettend kwaad op zijn vrienden, die hem na de dood van zijn vrouw als een baksteen hebben laten vallen en niet naar zijn versie van de feiten willen luisteren. En de bewoners van het dorpje waarnaar hij terugkeert, zijn er nog altijd van overtuigd dat hij Tara om het leven heeft gebracht.