'Oh, Baltimore!': Amerikacorrespondent Björn Soenens bekijkt hoe het er tien jaar na 'The Wire' aan toegaat in Baltimore

‘You come at the king, you best not miss.’

ACTUA Na al die jaren hebben de woorden van opperbaas Omar Little uit ‘The Wire’ nog altijd niets aan kracht verloren. De HBO-serie schetste vijf seizoenen lang een realistisch beeld van Baltimore als een in corruptie en drugs wegzinkend hellegat, waar de straten bezaaid liggen met junkies en neergemaaide bendeleden. Tien jaar na de laatste aflevering van ‘The Wire’ peilt Amerika-correspondent Björn Soenens in zijn nieuwste reportage ‘Oh, Baltimore!’ de wonden der maatschappij. Van een wedergeboorte van Baltimore, Maryland – cynici gewagen van Bodymore, Murderland – is geen sprake: nog altijd worden er elk jaar driehonderd moorden gepleegd, dubbel zoveel als in Chicago. Eén op de tweehonderd inwoners heeft geen dak boven het hoofd. Maar er is ook hoop. Soenens ontmoet enkele mensen die zich inzetten voor de stad. Zo volgt hij een politiecommissaris die als bemiddelaar optreedt in moeilijke buurten, en maakt hij kennis met Christina Flowers, die daklozen een huis en een tweede kans biedt.