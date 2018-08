De pientere HBO-comedyserie ‘Insecure’ kondigde zich in 2016 aan als de Afro-Amerikaanse tegenhanger van series als ‘Girls’ en ‘Louie’ en fladdert nu vrolijk z’n derde seizoen tegemoet. Alhoewel, vrolijk... In de tweede jaargang kreeg hoofdpersonage Issa (een semiautobiografische versie van bedenkster Issa Rae) heel wat sombers te verwerken: een relatiebreuk, problemen met huurgeld, slechte vrienden, drama’s op de werkvloer... Benieuwd of het in seizoen 3 weer wat beter gaat.