'Disenchantment': of hoe 'Game of Thrones' eruit zou zien, moest 'The Simpsons'-bedenker Matt Groening de serie gemaakt hebben

Volgend jaar vieren ‘The Simpsons’ een jubileum, want in september komt het dertigste seizoen op de buis. Zeggen dat wij daar Homer-gewijs met kwijl in de mond naar uitkijken, is wat overdreven – daarvoor heeft de serie té veel van haar pluimen verloren.

SERIE Nee, dan liever ‘Disenchantment’, de nieuwe, tiendelige Netflix-animatieserie van Matt Groening. Het is namelijk de eerste keer sinds het kostelijke ‘Futurama’ dat de ‘Simpsons’-bedenker met iets nieuws komt. ‘Disenchantment’ is een komische fantasyserie die zich afspeelt in het koninkrijk Dreamland, waar de koppige prinses Bean, het domme elfje Elfo en demon Luci elkaar vinden. Het schrijversteam bestaat uit goed volk dat eerder heeft meegewerkt aan ‘Futurama’, en stemacteur John DiMaggio omschreef de reeks al als ‘het bastaardkind van ‘The Simpsons’ en ‘Game of Thrones’’. Bovendien kan Groening alle remmen losgooien, want op Netflix gelden de wetten en regeltjes van de reguliere Amerikaanse zenders niet. Zoals Bart zou zeggen: ¡Ay, caramba!