'Ballers: seizoen 4': pretentieloos tussendoortje met hoog entertainmentgehalte

SERIE Al drie seizoenen lang steunt het pretentieloze HBO-tussendoortje ‘Ballers’ op zijn enorme charisma – al even groot als zijn bonkige monnikskapspieren – en dat zal in seizoen vier niet anders zijn. Deze keer verlegt hij zijn actieterrein naar Los Angeles, samen met zijn kompaan Rob Corddry, en krijgt hij nog meer versterking: onlangs werd onthuld dat een er speciale gastrol is voor Russell Brand, de Britse leukerd van ‘Forgetting Sarah Marshall’ en ‘Get Him to the Greek’. Zíjn hoofdtaak zal er naar eigen zeggen uit bestaan om The Rock ‘zoveel mogelijk te irriteren en te treiteren, het hele seizoen lang’. Voor zijn gezondheid weten we het zo niet, maar voor het entertainmentgehalte van de show is dat vast een uitstekende zaak.