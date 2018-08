'Tom of Finland': een fuck you richting homofobe autoriteiten

FILM In zekere zin zijn wij dus zielsverwanten van kunstenaar Tom of Finland, die zich specialiseerde in fetisjistische gay art vol lederen flikkenoutfits, schuurborstels van snorren en kwasten van fallussen, in een tijd waarin zulke dingen nog absoluut niet door de beugel konden. Een fuck you richting homofobe autoriteiten! Jammer dat de film die zijn leven overschouwt veel minder radicaal is dan z’n onderwerp (waar haalden de Village People de mosterd, dacht u?), maar ter ere van Tom tekenen wij vandaag een dikke piemel op de redactietafel.