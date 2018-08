'The Verdict': robuuste genrecinema op z'n best

FILM Daarvan behoren er veel tot de onbetwiste canon van de cinema (‘Serpico’, ‘Dog Day Afternoon’, ‘Network’), maar een paar van zijn films zijn onterecht in de vergetelheid gesukkeld, zoals het fenomenale rechtbankdrama ‘The Verdict’ uit 1982. Daarin vertolkt Paul Newman – die mede dankzij het schitterende scenario van David Mamet één van zijn beste vertolkingen gaf – een uitgerangeerde, zuipende advocaat die zich als een pitbull vastbijt in een ogenschijnlijk routineuze zaak over een medische fout. Robuuste genrecinema op z’n best.