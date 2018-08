Roos Van Acker «Ik woon al een hele tijd in een mooie loft in Mechelen, maar ik heb geen tuin. Tijd voor iets nieuws dus, en mijn vriend heeft nu eenmaal een bedrijf waarmee hij unieke panden ombouwt. Zijn kantoor heeft hij gevestigd in een oude watertoren, en in een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog heeft hij een schuilplaats voor vleermuizen ingericht.

»Zulke panden vinden op de gewone huizenmarkt is niet makkelijk, dus hoopten we wat hulp te krijgen bij ‘Huizenjagers’.»