'Een 'Bake Off Late Night' met veel drugs, spacecake en suggestieve benamingen!'

Wim Opbrouck «Wat ik fantastisch vind aan het format is dat je er niets mee kunt winnen (lacht). Het gaat de deelnemers puur om de eer tot de beste bakker van Vlaanderen gekroond te worden. ’t Is ook totaal geen uitlachtelevisie, en alle bakkers zijn solidair met elkaar: wie tijd overheeft, gaat een tegenstander helpen. Misschien zijn bakkers warme mensen omdat bakken een warm gebaar is voor een ander? Ik ken niemand die zegt: ‘Ik ga eens een taart voor mij alleen bakken.’

»Ik keek al graag naar de Britse oerversie (‘The Great British Bake Off’, red.) vóór ik de Vlaamse variant presenteerde. Je kunt je afvragen waarom je je druk zou maken om een mislukte soufflé terwijl de wereld vergaat van ellende. Maar toch is die passie mooi om te zien: de ondraaglijke luchtigheid van het bakken (lacht). Iedereen is enorm gefocust, dat maakt het spannend.»