'Een 'Bake Off Late Night' met veel drugs, spacecake en suggestieve benamingen!'

Het tweede seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ volgt het beproefde recept: één tent, met daarin tien amateurbakkers, twee juryleden, veel deeg en een presentator.

Wim Opbrouck «Wat ik fantastisch vind aan het format is dat je er niets mee kunt winnen (lacht). Het gaat de deelnemers puur om de eer tot de beste bakker van Vlaanderen gekroond te worden. ’t Is ook totaal geen uitlachtelevisie, en alle bakkers zijn solidair met elkaar: wie tijd overheeft, gaat een tegenstander helpen. Misschien zijn bakkers warme mensen omdat bakken een warm gebaar is voor een ander? Ik ken niemand die zegt: ‘Ik ga eens een taart voor mij alleen bakken.’

»Ik keek al graag naar de Britse oerversie (‘The Great British Bake Off’, red.) vóór ik de Vlaamse variant presenteerde. Je kunt je afvragen waarom je je druk zou maken om een mislukte soufflé terwijl de wereld vergaat van ellende. Maar toch is die passie mooi om te zien: de ondraaglijke luchtigheid van het bakken (lacht). Iedereen is enorm gefocust, dat maakt het spannend.»

HUMO Saadia barst in de eerste aflevering in tranen uit omdat de cake die ze altijd voor haar overleden moeder bakte, mislukt.

Opbrouck «Als je in de zetel naar een tv-quiz zit te kijken, denk je soms: ‘Allee, hoe kun je dat antwoord nu niet weten!’ Maar zodra je zelf voor de camera staat, krijg je de ene black-out na de andere. Net zo bij ‘Bake Off’. Het zijn geen professionals, hè. En iedereen kent de druk die pakweg een kerstmaaltijd met zich meebrengt: plots mislukt het ene gerecht na het andere, ook al heb je het al honderd keer gemaakt. Vroeger zou ik mijn geschifte garnalensoep uit colère met pot en al op straat gegooid hebben, nu denk ik: ‘Dat gebeurt weleens.’

»Veel mensen hebben leren bakken van hun moeder of grootmoeder, en elke bakker brengt zijn eigen levensverhaal mee. De 16-jarige Lucas, wereldwijd de jongste ‘Bake Off’-deelnemer ooit, is een telg uit een horecageslacht en al elf jaar verliefd op de stiel. Ik moest aan mijn dochter denken: toen zij 6 was, zat ze ook aan de keukentafel beslag te maken met haar oma.

»Zelf ben ik absoluut geen bakbeest, omdat bakken echt chemie is. Alles moet precies afgemeten worden. De bakkers die het op het gevoel doen, worden na enkele opdrachten genadeloos afgestraft. Maar door het programma zou ik nu wel heel graag een goed bruin brood kunnen bakken. Ik volg zelfs het YouTube-kanaal ‘How to Make Bread’, waarin ene John uit Wisconsin deskundig toont hoe het moet (lacht). Al denkt de autist in mij dan meteen: ‘Ik moet een steenoven in mijn tuin metselen!’»

HUMO In de eerste aflevering moeten de bakkers hun ‘innerste zelf’ in hun cake leggen. Wat zou jij in de schaal werpen?

Opbrouck «Heel veel liefde, vreugde en vrede, in de hoop dat het gesmaakt zou worden en de mensheid een klein beetje beter zou maken. Of veel drugs. Spacecake! Je zou sowieso een ‘Bake Off Late Night’ kunnen maken met alle suggestieve benamingen – spuitmondje, spuitzak – die de revue passeren. Ik moet dikwijls op m’n lip bijten (lacht).»

HUMO Tot slot: wat is je favoriete gebak?

Opbrouck «Een perfect uitgevoerde misérable. De naam alleen al! (Droomt weg) Savarain, javanais, opera: stuk voor stuk geniale uitvindingen. Maar mijn atletische lichaam verbiedt helaas een al te uitgebreide proeverij (lacht).»