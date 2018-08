THRILLER Bewust vunzig, met een gewetenloos lange slowmotionscène waarin meisjes in witte T-shirts een auto wassen, een catfight in een zwembad die (uiteraard) ontaardt in een lesbische seksscène, een money shot van Kevin Bacons bacon en een sequentie waarin Matt Dillon tegelijk Denise Richards en Neve Campbell binnendoet. Die broeierige mix van seks en geweld wordt geserveerd met zo’n nadrukkelijke knipoog dat het al snel duidelijk wordt: dit is gewoon een parodie op zichzelf. En als je dát gesnapt hebt, is het genieten geblazen. Extra punten voor de hilarische bijrol van Bill Murray als corrupte advocaat.