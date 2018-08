De hoofdrol van sergeant Daniel Harrison is voor Shemar Moore, die eerder te zien was in ‘Criminal Minds’. ‘S.W.A.T.’ is vooral een léúke reeks, benadrukt Moore: tijdens de eerste zeven minuten van ons gesprek neemt hij negen keer het woord ‘fun’ in de mond. Nochtans behandelt de serie ook zwaardere thema’s, zoals de Black Lives Matter-beweging of het Amerikaanse immigratiedebat.