'Horizon: A Week Without Lying - The Honesty Experiment': wat als leugens niet meer bestaan?

WETENSCHAP Denk maar aan Shakespeare, bij wie de leugen vaak een hoofdrol speelde in zijn grootste meesterwerken. Of aan Donald Trump en zijn kruisvaart tegen fake news. Om maar te zwijgen van de capriolen van de Braziliaanse fopduiker Neymar. Recent onderzoek toont aan dat we gemiddeld negen keer per dag liegen. Het wetenschappelijke magazine ‘Horizon’ grijpt het nieuwtje aan om een interessant experiment op poten te zetten. Het vroeg aan drie willekeurige Britten om een week lang niet te liegen. Opdat het niet bij loze beloften zou blijven, rustten de wetenschappers de proefkonijnen uit met hoogtechnologische toeters en bellen die bij het minste bedrog zouden afgaan. Welke impact heeft een week niet liegen op de mentale gezondheid van een mens? En vooral: zijn we beter af in een wereld waarin niet meer wordt gelogen?