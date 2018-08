Jonathan Banks: 'Mensen zijn teleurgesteld als ik vriendelijk ben'

– Het is bekend dat de schrijvers van ‘Better Call Saul’ hun acteurs heel weinig vertellen over wat er gaat gebeuren. Vind je dat lastig?

Jonathan Banks «Nee, en ik vraag hun er ook niet om. Ik vind het fijn om te ontdekken wat er gebeurt op het moment dat ik een scenario binnenkrijg. Ik wil niet te veel nadenken over de toekomst. Mensen zeggen me weleens: ‘Je weet toch dat je sterft in ‘Breaking Bad’, is dat niet lastig?’ Maar dan zeg ik: ‘Nou en, jij weet toch ook dat je gaat sterven?’»