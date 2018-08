Nu op Netflix

SERIE ‘Deadwind’ draait rond Sofia Karppi, een politieagente uit Helsinki die net weduwe is geworden. Als op een bouwwerf in de stad het lijk van een vrouw wordt gevonden, moet zij het onderzoek leiden en al snel blijkt dat hogere machten – de bouwindustrie en de politiek – boter op het hoofd hebben. Het ondertussen al erg beproefde recept van ‘The Bridge’ en ‘The Killing’ dus, maar ‘Deadwind’ was wel druk bekeken in Finland en kreeg uitstekende recensies.