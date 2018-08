De films die u deze week moet zien (van 24 tot 30 augustus)

On the Waterfront ★★★★★

DRAMA Magistrale klassieker van Elia Kazan, met Marlon Brando in één van zijn allerbeste rollen als havenarbeider die zich verzet tegen corrupte vakbondsbazen. Voor zijn tijd een confronterende film, die nog altijd meesleept en ontroert. De ‘I coulda been a contender’-speech staat garant voor kippenvel.

Amour ★★★★☆

DRAMA Een man (Jean-Louis Trintignant) staat zijn aftakelende echtgenote (Emmanuelle Riva) tot het bittere einde bij – en dat einde is héél bitter. Michael Haneke toont meedogenloos en onsentimenteel wat ware liefde van een mens kan vergen. Hij kreeg er een Gouden Palm en een Oscar voor.

Coming to America ★★★½

KOMEDIE Charmante romantische komedie met Eddie Murphy als Afrikaanse prins die een bruid gaat zoeken in New York. Vederlicht, maar de film heeft het hart op de juiste plaats en herinnert ons aan een tijd toen Eddie Murphy nog grappig was. Let op het piepkleine rolletje van de toen nog onbekende Samuel L. Jackson.

Project T ★★★☆☆

ACTIE De vormgeving wint het van het scenario in deze retrofuturistische scififilm van Brad Bird (‘The Incredibles’). Maar die vormgeving is dan ook écht indrukwekkend, met wonderlijke sets en knappe special effects. Een film met tempo, schwung en de gladde charme van George Clooney.

Jeune et Jolie ★★★½

DRAMA Subtiel drama van François Ozon over een 17-jarig meisje (Marine Vacth) dat bijklust als callgirl. Ozon laat het mysterie van zijn personage intact, legt niet te veel uit, maar laat ons vooral voelen wat zíj voelt. Straffe rollen van Vacth en Belgische klasbak Johan Leysen als één van haar klanten.

Oorlogswinter ★★★½

DRAMA Verrassend sterke verfilming van het klassieke jeugdboek van de Nederlandse schrijver Jan Terlouw, over een 15-jarige jongen die in de ijskoude winter van 1943-1944 een neergestorte Britse piloot helpt. Martin Koolhoven legt er een opvallend volwassen toon in en ook de visuele stijl maakt indruk.

De Witte van Sichem ★★★☆☆

DRAMA Ernest Claes’ pittoreske roman over de kwajongensstreken van een Zichemse boerenzoon werd in handen van Robbe De Hert zowaar een drama over de opkomst van het socialisme. Claes, overtuigd flamingant en collaborateur tijdens WO II, had het moeten weten! De beste film van De Hert, met een overtuigende milieuschets en sterke vertolkingen.

De Noorderlingen ★★★★☆

KOMEDIE Alex van Warmerdam oogstte internationaal lof voor dit surrealistische portret van een Nederlandse voorstad anno 1960, een broeihaard van seksuele frustraties, racisme en geweld. Een gortdroge, pikzwarte komedie, die zich afspeelt in een extreem herkenbaar maar ook totaal bevreemdend kleinburgerlijk niemandsland.

Romy and Michele’s High School Reunion ★★★☆☆

KOMEDIE Twee vriendinnen worden uitgenodigd voor een reünie van hun middelbare school, maar hebben nog niets bereikt in het leven en verzinnen dan maar een fake succesverhaal. Een voorspelbaar scenario wordt gecompenseerd door een handvol sterke oneliners en vooral de onberispelijke timing van Lisa Kudrow en Mira Sorvino.

Spring Breakers ★★★☆☆

MISDAAD Harmony Korine volgt vier meisjes die spring break gaan vieren in Florida, maar in het vaarwater komen van een gesjeesde drugsdealer. In neonkleuren gedrenkt, met een constant zwalpende camera en de volumeknop opengedraaid tot 11: nee, subtiel kun je Korine niet noemen. Maar wat een ervaring!