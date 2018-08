De documentaires die u graag informeren (van 24 tot 30 augustus)

TV Show op Reis

MUZIEK Ivo Niehe blikt terug op de beste gesprekken uit 37 jaar ‘TV Show’, met een oud interview met David Bowie en met regisseur Ivo Van Hove, die de laatste maanden van Bowies leven van dichtbij meemaakte.

Toms Engeland

REIZEN Voer voor anglofielen, deze zesdelige reeks waarin de Nederlandse presentator Tom Egbers, bekend van Studio Sport, op reis gaat door het Verenigd Koninkrijk, het land waar zijn moeder is geboren.

River in the sky

Canvas, woensdag 29 augustus, 21.05

NATUUR Docu over een opmerkelijk weerkundig fenomeen in Brazilië: een ‘rivier in de lucht’. Die ontstaat wanneer de wolken van boven de Atlantische Oceaan in contact komen met de warmte van het regenwoud.

Laila at the bridge

NPO 2, woensdag 29 augustus, 22.45

PORTRET Portret van Laila Haidari, de ‘moeder van de Afghaanse drugsverslaafden’, die op haar 12de werd uitgehuwelijkt en op haar 13de een kind kreeg, maar later eigenhandig een ziekenhuis oprichtte voor junkies.

Bitcoin Naar de maan! en terug

NPO 3, donderdag 30 augustus, 20.20

ACTUA De hype rond de bitcoin is een beetje voorbij, maar de virtuele munt heeft wel het leven van enkele mensen helemaal veranderd. Deze docu zoekt enkelen van hen op.