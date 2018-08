'The Innocents': 'The End of the F***ing World' maar dan minder goed en met 'Twilight'-vibes

Nu op Netflix

SERIE Het tweede seizoen van ‘13 Reasons Why’ was veel minder goed dan het eerste en het onlangs gedropte ‘Insatiable’ is goed op weg om de grootste flop in de geschiedenis van de streamingzender te worden. Alle hoop is nu gevestigd op ‘The Innocents’, een nieuw Brits tienerdrama over een jongen en een meisje die samen weglopen van hun familie en daarna ontdekken dat bovennatuurlijke krachten hen uit elkaar proberen te houden. Een kruising tussen ‘Twilight’ en ‘The End of the F***ing World’ dus, al vermoeden we dat het resultaat veel meer zal aanleunen bij de eerste titel dan de tweede.