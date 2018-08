'Play': jammen met Dave Grohl

DOCU In de 30 minuten durende documentaire ‘Play’ speelt Grohl via zeven overdubs één langgerekte jam met zichzelf. De song op zich is niet bijzonder, maar de intentie van de rockster is mooi: hij wil jongeren inspireren om zelf muziek te maken. ‘Ik vind het geweldig om te zien hoe die kids muziek aan het ontdekken zijn,’ vertelt Grohl wanneer hij vooraf een muziekschool bezoekt. ‘Ik heb ook nog geen enkel instrument volledig onder de knie.’ Op de officiële website staan hulpmiddelen om zijn jam te leren: partituren én afzonderlijke video’s voor elke gespeelde partij. En nu is het aan jullie.