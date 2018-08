Dina Tersago voor de klas: 'Zonder Miss België was ik juf wiskunde geworden'

Een nieuw schooljaar, een nieuw seizoen van ‘De klas’, mét een nieuwe lichting gelegenheidsleerkrachten. Dit keer mag Dina Tersago 16-jarigen onderrichten over schoonheid, vanbinnen én vanbuiten. Tersago is straks ook te zien in ‘Boer zkt vrouw – de wereld rond’, waarin ze, na een pauze van vier jaar, Vlaamse boeren in het buitenland aan een lief mag helpen. Maar als ze in 2001 niet tot Miss België was gekroond, dan stond ze nu misschien voor de klas als lerares wiskunde.