De terugkeer van Walter Zinzen: 'Vroeger was de politiek de vijand, nu de commerce'

Walter Zinzen «Ik kreeg samen met enkele andere BRT-journalisten geen toelating om naar het toenmalige Zaïre af te reizen, dus moesten we ons behelpen met de informatie die we elders te pakken kregen. We maakten een scherpe ‘Panorama’-uitzending, maar die viel niet in de smaak bij de administrateur-generaal van de BRT, Paul Vandenbussche: hij verbood ze. Uit protest trokken we naar de studio en gingen we een hele uitzending lang met drie voor de camera staan. Vandenbussche stond in de regiekamer te roepen en te brullen, maar het mocht niet baten (lacht). Een beroepsverbod was mijn deel: ik mocht vijftien jaar lang niet meer naar Congo gaan.»

HUMO Zulke dissidentie maken we vandaag nog maar zelden mee.