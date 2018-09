Martin Heylen, 20 jaar later: 'Vlaanderen is lelijker geworden. En iedereen heeft een Nespresso-apparaat'

HUMO Zie je na twintig jaar grote veranderingen in het Vlaamse landschap?

Martin Heylen «Het eerste wat mij opviel, was dat alles veel drukker is geworden. Vooral het verkeer. Nu zeg je: ‘Hoe kun jij nog weten hoe het was om twintig jaar geleden door Kruibeke te rijden?’ Awel, de herinnering aan Kruibeke is weg, maar dát gevoel is me bijgebleven. En het was overal zo. (Moppert) ‘We moeten hier kweeniehoelang aanschuiven aan een rotonde, en die rotonde wás er vorige keer niet eens!’ De cameraman heeft veel naar mijn gezaag mogen luisteren (lacht). Vlaanderen is ook lélijker geworden, met al die pylonen, windmolens, lintbebouwing... In een doorsneedorp moest je vroeger al zoeken om één appartementsgebouw van drie verdiepingen te vinden. Nu zijn we het moestuinieren moe en wonen we allemaal gerieflijk in zo’n blok.