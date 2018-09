Aan alle mooie liedjes, zelfs het uwe, komt een einde. Vraag maar aan fotografe Lieve Blancquaert: na de reeksen ‘Birth Day’ en ‘Wedding Day’ breit ze een slot aan haar drieluik over Het Leven met het alweer verstillend mooie ‘Last Days’, over hoe men zich in culturen overal ter wereld voorbereidt op de oude dag en het Eeuwige Niets.