Cath Luyten: 'Guido Belcanto is de ultieme hetero'

Cath Luyten «Ik was op mijn hoede voor de Belgen. Het leuke aan het feit dat we altijd Nederlanders hebben geportretteerd, is dat we hen niet goed kennen en er dus veel te ontdekken valt. Met BV’s is dat, zeker met programma’s als ‘Het huis’ en ‘Alloo bij’, veel moeilijker. Maar ik vind dat we een prachtige selectie hebben, mooie mensen die nu al een tijdje uit de picture zijn en die we benaderen vanuit de vraag: ‘Hoe zou het nog zijn met...?’

»Zo kwamen we bij Guido Belcanto uit. Oké, hij wordt veel gedraaid op Radio 1 én Radio 2, maar verder kon ik weinig over hem zeggen. Was hij bijvoorbeeld voor de mannen of voor de vrouwen? Dat wilde ik wel weten (lacht). Iedereen kent hem natuurlijk als travestiet, maar wat blijkt? Dat is allemaal verleden tijd. Hij is nu de ultieme hetero, hij heeft zelfs drie uit de kluiten gewassen zonen. Hij verdient goed zijn centen, maar toch kiest hij ervoor om diep in het bos in een huisje zonder stromend water te wonen: daar is hij gelukkig, en zijn geld spaart hij voor zijn jongens. Guido staat bekend als een zonderlinge figuur, maar hij is niet raar, hij is uniek.»