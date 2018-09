Na ‘Spoed 24/7’, ‘Politie 24/7’ en het teleurstellende ‘Ambtenarij 12-16u. halftijds’ is er nu ook ‘Kinderziekenhuis 24/7’. De makers mochten uitzonderlijk zes weken lang camera’s opstellen in het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in Gent, wat een integer portret opleverde van 26 kinderen die er soms lang, soms kort onder het toezicht kwamen van onder meer professor Sabine Van daele en dokter Sara Debulpaep.