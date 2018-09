Sian Reese-Williams: 'Vrouwen maken dag in, dag uit de afschuwelijkste dingen mee'

‘Grimmiger dan de Grimm-sprookjes,’ zo omschreef Radio Times de Welshe misdaadserie ‘Craith’. Inderdaad, soms hakt de reeks er behoorlijk in, zoals in de vierde aflevering: daarin smeekt een vastgeketend tienermeisje in een afgelegen hut om haar vrijlating. Cadi John, de inspecteur die de gruwelijke zaak moet proberen op te lossen, wordt gespeeld door Sian Reese-Williams, beter bekend als de hospita uit ‘Hinterland’. Geen toeval: ‘Craith’ is bedacht door de mensen die ook die misdaadreeks maken.