Bartel Van Riet «‘Expeditie Robinson’ was samen met ‘Big Brother’ één van de eerste realityreeksen in Vlaanderen. In mijn studententijd kwamen we elke week samen op iemands kot om te kijken. Iedereen was toen mee. Aan de kassa van de supermarkt werd gediscussieerd over wie verdiende te winnen, of wat een moeilijke mens Björn was (lacht). Geweldig dat ik daar nu deel van mag uitmaken.»

HUMO Zal de nieuwe ‘Expeditie Robinson’ veel verschillen van de oude?