Goedele Liekens: 'Ik orkestreer géén Olympische penisspelen'

HUMO Mogen we porno verwachten?

Goedele Liekens «God, nee! Uiteraard zie je wel één en ander en hoor je wat hitsig gehijg, maar het is geen porno. Er is geen set, geen optimale belichting of fake geluidjes. ‘Sex Tape’ moet ook niet choqueren of de kijker een ongemakkelijk gevoel geven. De bedoeling is dat de koppels hun seksleven opnieuw aanzwengelen, en daar komt meer bij kijken dan seks alleen. De koppels filmen hoe ze thuiskomen, wie er een kusje krijgt van wie, hoe ze knuffelen in de zetel, wie er het initiatief neemt in het dagelijks leven. Ze filmen het leven zoals het is en de dingen waarin zij gespreksstof zien.»