Wat er nog te beleven valt in het nieuwe tv-seizoen

...duikt kersvers journaalanker Xavier Taveirne op Canvas tijdelijk weer de kast in, om er opnieuw uit te komen met de coming-outverhalen van enkele oudere homo’s in ‘Voor de mannen’ (dinsdag 4 september, 21.20) ★★★ Het gaat meer bepaald om de eerste generatie homo’s die hun geaardheid publiek durfden te maken, en die daarmee, vijftig jaar geleden, regelrecht ingingen tegen de muffe, conservatieve tijdgeest ★★★ Lijnrecht daartegenover – het zal kiezen worden voor de meerwaardezoeker – staat het van een treffende titel voorziene ‘Oh My God’ (VIJF, dinsdag 4 september, 20.35) ★★★ De tagline: ‘Vijf Vlaamse partygirls ruilen de club voor het klooster’ ★★★ Het gaat om een danseres, een make-upartieste, een hostess en twee social influencers. Die laatsten waren allebei verleidsters in het voorbije seizoen van ‘Temptation Island’, hun social influence beperkte zich dus voornamelijk tot het verspreiden van een soa ★★★ Nog meer religieuze inspiratie op VTM met ‘13 geboden’ (maandag 10 september, 21.50), een politieserie met Marie Vinck en Dirk Van Dijck waarin een seriemoordenaar zich laat leiden door de tien geboden ★★★ Minstens even spannend: ‘De val’ (vanaf woensdag 12 september op Canvas), waarin Michaël Van Droogenbroeck de financiële crisis fileert ★★★ De week daarop maken we in ‘Jong geweld’ (VTM, dinsdag 18 september, 21.40) kennis met de zonen en dochters van onder meer Johan Heldenbergh & Joke Devynck, Dana Winner, en Peter Van de Veire. Ze gaan zonder hun ouders op kamp met leeftijdsgenoten die het fysiek of mentaal moeilijker hebben dan zij ★★★ Ook op VTM en in september, het mysterieuze programma rond Frances Lefebure, van de makers van ‘Sorry voor alles’, waarover iedereen nog de lippen stijf op elkaar houdt ★★★ En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle kleppers die ná september terug op de buis komen, van ‘De slimste mens ter wereld’ over ‘Reizen Waes’ tot ‘Belga sport’ ★★★ Of over langverwachte nieuwkomers, zoals het humaninterestprogramma ‘De weekenden’ van Joris Hessels (november, Canvas), de nieuwe populairwetenschappelijke reeks van Lieven Scheire (november, Canvas) en ‘Over water’, de fictieserie van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda (december, Eén) ★★★ Eén ding staat wel vast: de komende weken niks dan propvolle Humo’s in de rekken!