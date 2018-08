Wat u dit najaar niet mag missen op Netflix, Play More en Amazon: 13 donkere, creepy en fantastische digitale tv-tips

1 House of Cards: seizoen 6

Vanaf 2 november op Netflix

SERIE Het zesde en meteen ook laatste seizoen van ‘House of Cards’ is één van de titels waar het meest naar wordt uitgekeken, zij het misschien niet om de juiste redenen. U kent de voorgeschiedenis: eind oktober vorig jaar werd de productie stilgelegd na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van Kevin Spacey. De acteur werd uit de serie gezet, waarna de opnames met drie maanden vertraging, een inderhaast herschreven script en enkele nieuwe namen (onder meer Diane Lane en Greg Kinnear) werden hervat. Of en in welke mate al die verwikkelingen een invloed hebben gehad op de kwaliteit van dit slechts acht afleveringen tellende seizoen, weten we binnenkort.

2 The Deuce: seizoen 2

Vanaf 9 september op Play More

SERIE Ook James Franco kwam ook onder vuur te liggen met enkele #MeToo-verhalen, maar hij kon zonder problemen zijn dubbelrol weer opnemen in het tweede seizoen van ‘The Deuce’. De serie over de opkomst van de porno-industrie in het New York van de jaren 70 werd alom bejubeld, al mag het van ons in de tweede jaargang toch een ietsje méér zijn. En dan hebben we het niet over het aantal niet noodzakelijk functionele naaktscènes.

3 The Walking Dead: seizoen 9

Vanaf 7 oktober op Play More

SERIE Na de tegenvallende achtste jaargang hoopt ‘The Walking Dead’ – nog steeds wereldwijd één van de meest bekeken series van het moment – te bewijzen dat er nog fut in zit. De animo moet dit seizoen van een nieuwe vijand komen: de Whisperers. Het wordt in ieder geval het laatste seizoen voor Rick en wellicht ook ­Maggie: actrice Lauren Cohan heeft al gehint dat ze nieuwe ­wegen wil bewandelen.

4 Chilling Adventures of Sabrina

Vanaf 26 oktober op Netflix

SERIE U had het wellicht ook al gemerkt: Netflix blijft zwaar inzetten op young adult-fictie. Vanaf 11 oktober is het derde seizoen van de hitserie ‘Riverdale’ beschikbaar, en als u daarmee klaar bent, kunt u naadloos vervolgen met ‘Chilling Adventures of Sabrina’. Dat is een spin-off rond Sabrina Spellman, een ander personage uit de Archie Comics. Kiernan Shipka, Don Drapers dochter in ‘Mad Men’, zal de hoofdrol vertolken. De serie belooft een pak donkerder en creepier te worden dan de populaire ninetiesversie ‘Sabrina, the Teenage Witch’. Ook gemaakt voor hetzelfde jonge publiek: de Netflixfilm ‘Sierra Burgess Is a Loser’ (vanaf 7 september), een moderne bewerking van het u bekende (of, kan ook, totaal ­ónbekende) ‘Cyrano de Bergerac’, met Shannon Purser (Barb uit ‘Stranger Things’) in de hoofdrol.

5 Maniac

Vanaf 21 september op Netflix

SERIE De meest gehypete Netflixreeks van het najaar is deze bewerking van een Noorse miniserie over twee met psychologische problemen worstelende jonge mensen (Emma Stone en Jonah Hill), die als proefkonijn deelnemen aan een mysterieuze farmacologische studie. Justin Theroux is de niet helemaal koosjere (lees: gevaarlijk gekke) witjas van dienst.

6 22 July

Vanaf 19 oktober op Netflix

FILM De filmproducties van Netflix waren tot nog toe nogal wisselend van kwaliteit, maar ‘22 July’, een drama over de schietpartij op het eiland Utøya in 2011, zou wél een klapper kunnen zijn. Paul Greengrass, bekend van ‘United 93’ en de Jason Bourne-­franchise, draaide zijn film – geïnspireerd idee – met een volledig Noorse cast en crew.

Nog een tikje halsreikender uitkijken is het echter naar ‘The Ballad of Buster Scruggs’ (16 november), een western die de eerste door de gebroeders Coen geschreven en geregisseerde tv-serie zou worden, maar toch als een langspeelfilm eindigde. Maar goed: de Coens? Ongeschoren mannen met een duister verleden? Een cast met onder anderen Brendan Gleeson, Liam Neeson en Tom Waits? Dat kan alleen maar fantastisch worden.

7 Bojack Horseman: Seizoen 5

Vanaf 14 september op Netflix

SERIE Eveneens ongetwijfeld fantastisch: het nieuwe seizoen van ‘BoJack Horseman’, waarin onze favoriete paardenkop andermaal op tragi-komische wijze een eind weg mag piekeren over Het ­Leven, Hollywood en de alweer bijna lege drankkast. ­Nieuwe animatie op Netflix, en volgens waarnemers een potentiële hit, komt er met (21 september), een reeks naar de populaire comics van Luke Pearson, over de wonderlijke avonturen van een blauwharig meisje ergens in het Hoge Noorden.

8 The Kominsky Method

Vanaf 16 november op Netflix

SERIE Na het lichtelijk dramatische en razendsnel weer afgevoerde ‘Disjointed’ zat u wellicht niet te wachten op de volgende Netflixcomedy van superproducer Chuck ‘The Big Bang Theory’ ­Lorre, maar ‘The Kominsky ­Method’ moet u misschien toch een kans geven. Al was het maar vanwege Michael Douglas, die zijn eerste tv-rol speelt sinds ‘The Streets of San Francisco’ (1972 tot 1977!). Douglas vertolkt een voormalige A-lister die nu aan de kost moet komen als acteercoach, en krijgt stevig weerwerk van de immer uitstekende Alan Arkin.

Oude tv-legende Tony Danza (de ondertussen 67-jarige posterboy uit – waar is de tijd? – ‘Taxi’ en ‘Who’s the Boss?’) is dan weer de belangrijkste troef van ‘The Good Cop’ (vanaf 21 september), een op een Israëlisch format gebaseerde politieserie die vooral draait rond de relatie tussen een hardwerkende agent en zijn even goedbedoelende als bemoeizieke vader (Danza).

9 Camping

Vanaf 14 oktober op Play More

SERIE Zou normaal gezien ook voor de gulle paardenlach moeten zorgen: ‘Camping’, Lena Dunhams remake van de Britse comedyserie over een spectaculair ontsporende kampeertrip. Dunham komt zelf niet in beeld: het acteerwerk laat ze over aan kleppers als Jennifer Garner en David ‘Dr Who!’ Tennant.

10 The Romanoffs

Vanaf 12 oktober op Amazon Prime Video

SERIE Bij Amazon (kan iemand daar eindelijk werk maken van die ­Nederlandse ondertiteling?) verwacht men heel veel van ‘The ­Romanoffs’, de nieuwe reeks van ‘Mad Men’-bedenker Matthew Weiner. Het concept klinkt wel gewaagd: in elke aflevering van deze anthology-reeks maken we kennis met een persoon of een familie die denkt af te stammen van de Russische dynastie. In de uitgebreide sterrencast duiken ook een paar ‘Mad Men’-gezichten op. Onze gok: als deze peperdure (budget: 70 miljoen dollar) sprong in het ongewisse flopt, horen we nooit meer iets van Weiner.

11 Homecoming

Vanaf 2 november op Amazon Prime Video

SERIE De andere opvallende titel bij Amazon is deze psychologische thrillerreeks, waarin Julia Roberts op haar 50ste haar tv-debuut maakt. Roberts speelt een maatschappelijk werkster die in een geheime instelling van de Amerikaanse overheid oorlogsveteranen begeleidt. Producer en regisseur van deze remake van een (men gaat daar blijkbaar graag de mosterd halen) Israëlische serie is Sam Esmail, de man achter ‘Mr. Robot’.

12 The Other Side of the Wind

Vanaf 2 november op Netflix

FILM Eén van de talloze onvoltooide projecten van de grote Orson Welles is ‘The Other Side of the Wind’, een satire op de filmbusiness waar hij tot aan zijn dood in 1985 aan sleutelde. Met geld van Netflix werd de ruwe versie die Welles naliet, veertig jaar later afgewerkt onder toezicht van producer Frank Marshall en adviseur Peter Bogdanovich. Als opwarmertje kan ‘They’ll Love Me When I’m Dead’ (vanaf 2 november op Netflix) dienen, een begeleidende ­documentaire over de laatste vijftien jaar van ­Welles’ leven, met vooral aandacht voor zijn persoonlijke oorlog met Hollywood.

13 Springsteen on Broadway

Vanaf 15 december op Netflix

CONCERT Tot slot: The Boss. Half oktober 2017 begon ­Bruce Springsteen aan een reeks voorstellingen in het Walter Kerr Theatre in New York, waarbij hij akoestische nummers afwisselde met autobiografische verhalen. De bedoeling was een maand lang vijf keer per week op te treden, maar de vraag was zo groot dat de show tot 15 december werd verlengd. Op de avond dat The Boss er zijn laatste van 236 optredens geeft, gaat op Netflix de eerder deze zomer opgenomen registratie ‘Springsteen on Broadway’ in première. Geen idee hoe het met u zit, maar daar worden wij nu al een heel klein beetje blij van. Laat het ongeduldig aftellen een aanvang nemen!