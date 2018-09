'Spielberg': een openhartig portret van de grootmeester

Een rebel is Steven Spielberg nooit geweest. Van de wilde New Hollywood-generatie waartoe ook Francis Ford Coppola, William Friedkin en Martin Scorsese behoorden, was hij het kneusje, de brave nerd die liever in de cinema zat dan aan de coke en de hoeren.

PORTRET En toch was hij het die met blockbusters als ‘Jaws’ en ‘Raiders of the Lost Ark’ de grootste invloed had op de filmindustrie. Zijn oeuvre valt uiteen in twee delen. Zijn voorkeur voor zwierige popcornfilms (‘Jurassic Park’, ‘E.T.’) verschoof stilaan naar beladen grotemensenkost (‘Schindler’s List’, ‘Saving Private Ryan’), maar hij houdt als kwieke opa nog altijd van afwisseling. In de HBO-documentaire die langs Canvas passeert, spit journaliste Susan Lacy leven en carrière van ’s werelds bekendste regisseur uit met hulp van de man zelf: Spielberg ging liefst zeventien (!) keer met haar samenzitten in wat hij omschreef als ‘het dichtst dat ik ooit in de buurt van therapiegesprekken ben gekomen’. Het resultaat, vol homevideo’s én beelden van op de set, is een bewonderend, maar ook diepgravend, definitief portret dat twee en een half uur blijft boeien.