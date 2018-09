De opvolgster van Ella Leyers komt uit Appels: 'Nee, ik ben niet van Peer!'

Als wij ‘Professor T.’ zeggen, dan denkt u spontaan aan die geniale, lichtjes autistische universiteitsprofessor die, als hij even geen eindwerken te verbeteren heeft, de politie helpt bij het ophelderen van moordzaken. Voor het derde seizoen kruipt Koen De Bouw opnieuw in het strakke blauwe pak van Jasper Teerlinck en laat hij zijn haar in een kaarsrechte zijscheiding kammen. Het enige verschil: hij wordt niet meer geflankeerd door Ella Leyers als inspecteur Annelies Donckers. Haar plaats wordt ingenomen door Leen Roels: nu nog onbekend, maar lang kan dat niet meer duren.