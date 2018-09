HUMO Spreek ik nu met de Karl Vannieuwkerke van VTM?

Maarten Breckx (lacht) «Je kunt alleen maar bewondering hebben voor Karls metier, maar met alle respect: ik ga dit op mijn eigen manier proberen te doen, zo bescheiden en discreet mogelijk. Er is geen verschil tussen wie ik ben in de studio en hoe ik me gedraag bij mijn maten met wie ik op zaterdag ga voetballen.»