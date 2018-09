All About Eve ★★★★½

DRAMA Anne Baxter speelt een jonge actrice die over lijken gaat om hogerop te klimmen – meer bepaald over het lijk van Bette Davis. Dit cynische exposé over genadeloze ambitie won in 1950 zes Oscars en blijft nog altijd overeind, vooral dankzij de bijtende oneliners in het scenario van Joseph L. Mankiewicz.