ANNETTE BADLAND «Fijn dat het twintigste seizoen van ‘Midsomer Murders’ nu al bij jullie wordt uitgezonden! Mijn man en ik hebben Belgische vrienden, en zij blijven me maar vragen wanneer ze me als Fleur Perkins kunnen zien (lacht). Ik ben overigens dol op Gent. We zijn er een tijdje geleden met vakantie geweest. We hebben ook Brussel en Brugge aangedaan, maar Gent is onze favoriet: een levendige stad met gewéldige kunst.»

HUMO Hoe ben je bij ‘Midsomer Murders’ beland?