De documentaires die u deze week graag informeren (van 7 tot 13 september)

Verborgen verleden

GESCHIEDENIS Nieuw seizoen van de reeks waarin bekende Nederlanders graven in hun familiegeschiedenis. De eerste aflevering draait rond cabaretier Youp van ’t Hek, later volgen nog Georgina Verbaan en Willie Wartaal.

The Soap of Life

REALITY Drie van de populairste acteurs uit de Congolese soapwereld proberen een nieuw leven op te bouwen in Europa, maar dat is niet makkelijk als je overal herkend wordt. De Nederlandse docu ‘The Soap of Life’ volgt hen in hun zoektocht.

The Vikings are coming

ACTUA Eén van de vreemdste gevolgen van de brexit is dat de invoer van buitenlands sperma trager zou verlopen. Vooral Deens zaad is populair in Groot-Brittannië. Deze reportage zoekt uit waarom.

Man in de knoop

ACTUA Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. De Nederlandse documentairemaker Frans Bromet ging na waarom zelfdoding vooral bij mannen zo’n belangrijke doodsooorzaak is geworden.

The Cleaners

ACTUA U dacht dat het er op sociale media soms grof aan toe gaat? Dan zou u eens moeten weten wat er al geschrapt wordt nog vóór het online komt. Deze documentaire trok naar datacentra die fora modereren.