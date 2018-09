Jason Bateman: 'Er zijn slechtere series om mee vergeleken te worden dan 'Breaking Bad''

Eén van de verrassendste hits op Netflix vorig jaar was ‘Ozark’, een donkere misdaadreeks over financieel adviseur Marty Byrde (rol van Jason Bateman), die door het gekonkel van zijn zakenpartner in botsing komt met enkele drugsdealers en daarom samen met zijn gezin noodgedwongen verhuist naar de Ozarks, een heuvelachtig en bebost gebied in het centrum van de VS. Zijn problemen verdwijnen natuurlijk niet zó makkelijk en bovendien krijgt Byrde met extra strubbelingen te maken als lokale criminelen achter zijn geld aanzitten. En in het tweede seizoen wordt het alleen maar erger.