'Who is america?': Sasha Baron Cohen terug van weggeweest

Veertien jaar na ‘Da Ali G Show’ (waarin ook Borat en Brüno hun debuut maakten) en na een paar niet meteen dijenkletsend komische films (‘Grimsby’, iemand?) maakte Sasha Baron Cohen deze zomer in de VS zijn comeback op televisie met een satirische reeks volgens het vertrouwde recept: middels een paar (excentrieke) typetjes poogt de onverschrokken komiek een handvol figuren, vooral rechtse Amerikaanse politici, zo spectaculair mogelijk in de maling te nemen.

Nu op VRT NU

Comedy Dit keer met wisselend succes. Niet alle typetjes zijn even geestig (wél een giller is de Israëlische antiterrorisme-eliteagent Erran Morad), en voor elke Jason Spencer (een Republikein die Morad in zijn blote kont laat rondhollen, zogenaamd een tactiek om IS-strijders af te schrikken) passeert er ook wel een Bernie Sanders, die de prank al na twee seconden doorhad. ‘Who is America?’ wordt vanaf half oktober uitgezonden op Canvas, maar wie niet zo lang kan wachten, kan de reeks al bekijken op vrtnu.be.