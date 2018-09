'Closing Gambit': De Koude Oorlog op zijn absurdst

In de categorie ‘documentaires over schaken die ook de moeite zijn voor mensen die nog geen loper van een toren kunnen onderscheiden’ zal het schitterende ‘Bobby Fischer Against the World’ uit 2011 wel altijd op één staan.

Dit jaar kreeg die een mooie runner-up met ‘Closing Gambit’, een film over het wereldkampioenschap schaken in 1978. Dat duurde van juli tot oktober, vond plaats in de Filipijnen en ging tussen regerend wereldkampioen Anatoly Karpov en uitdager Viktor Kortsjnoj. Twee Russen, alleen was Kortsjnoj in 1976 overgelopen naar het Westen. Dat zorgde tijdens het WK voor een resem incidenten, het ene al vreemder dan het andere. Zo was er een relletje toen Karpov zonder erom te vragen een potje yoghurt kreeg – een geheime code, volgens het team-Kortsjnoj – en had de delegatie van Karpov een bekende hypnotiseur ingehuurd, die tijdens de wedstrijden voortdurend naar Kortsjnoj zat te staren. Om hem te hypnotiseren, aldus Kortsjnoj en co. De Koude Oorlog op zijn absurdst.